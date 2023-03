L’ancien premier ministre anglais Tony Blair s’est prononcé sur la situation en cours actuellement en Ukraine. Celui qui est souvent accusé d’être à l’origine en partie de la situation en Irak a fait savoir qu’il n’y a aucune similitude entre la situation ukrainienne et celle irakienne. À la faveur d’un entretien avec plusieurs agences de presse telles que l’Afp, ANSA, DPA et EFE l’ancien patron du gouvernement britannique estime que le président russe n’a aucune excuse pour envahir l’Ukraine.

« Il n’y a aucune justification raisonnable pour envahir un pays indépendant et souverain, avec un président démocratique, [qui ne posait] aucun problème pour personne » et ne violait « aucune obligation internationale », déclare-t-il au cours de cet entretien. Faisant le lien avec l’Irak, il estime qu’il n’y avait pas de dictature en Ukraine. « Au moins, on peut reconnaître que l’on a écarté un despote du pouvoir [en Irak] pour tenter d’installer une démocratie », a-t-il lancé pour justifier en partie l’action qu’il avait contribué à mener en Irak.

Rappelons qu’il avait formellement impliqué le Royaume-Uni dans la guerre en Irak il y a 20 ans. Il y a quelques jours, Claudy Siar, le producteur de Couleurs Tropicales sur Rfi avait dénoncé le mandat d’arrêt émis par la Cour Pénale Internationale contre Vladimir Poutine. Il avait notamment demandé dans une publication sur Facebook que Tony Blair et George Bush soient poursuivis pour la situation engendrée par l’opération militaire entreprise en Irak il y a 20 ans. Cette opération avait par la suite débouché sur l’exécution de de Saddam Hussein, dictateur au pouvoir depuis 1979.