Le fondateur du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, a récemment annoncé dans un message audio publié sur sa chaîne Telegram que le groupe prévoit de recruter 30 000 mercenaires supplémentaires d'ici la mi-mai. Selon Prigojine, les centres de recrutement qui ont ouvert dans 42 villes russes enregistrent entre 500 et 800 nouveaux engagés par jour. Bien qu'il n'y ait pas de confirmation de ces chiffres pour le moment, il semble que la nouvelle campagne de recrutement se déroule plus rapidement que prévu.

Le groupe Wagner a été créé par Prigojine et est considéré comme un groupe paramilitaires russes très souvent qualifié de groupe de mercenaires en Occident. Bien que le Kremlin n'ait jamais reconnu officiellement l'existence de Wagner mais certains analystes et observateurs estiment que le groupe est lié au gouvernement russe. Le groupe est impliqué dans des conflits en Ukraine, en Syrie et depuis quelques temps en Afrique dans certains pays où il vient en renfort aux forces nationales notamment en République centrafricaine, au Mali, au Burkina.

Le groupe a subi des pertes importantes ces derniers temps, notamment lors de la bataille pour la prise de Bakhmout en Ukraine. Il est donc possible que Wagner cherche à renforcer ses rangs pour faire face à ces pertes et pour maintenir son influence dans la région. Prigojine a également affirmé que les nouvelles recrues enregistrées sont en meilleure condition physique que les premiers volontaires enrôlés au début de la guerre. Cela suggère que Wagner cherche à recruter des mercenaires plus expérimentés et mieux préparés pour les combats, afin de maintenir un avantage sur les forces adverses.