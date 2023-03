Ces dernières semaines, de nombreuses personnalités du monde craignent que la Chine apportent un soutien militaire à la Russie alors que l'offensive lancée par Moscou en Ukraine se poursuit plus d'un an après son démarrage. C'est dans ce contexte que le chancelier allemand Olaf Scholz a lancé un appel à la Chine ce jeudi 02 Mars 2023. En effet, le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé la Chine à ne pas fournir d'armes à "l'agresseur russe". Il faut préciser que depuis le début de la guerre, la Chine a toujours essayé de garder une position neutre et ne pas condamner la Russie pour son action.

Un an après le démarrage de la guerre en Ukraine, le chancelier allemand a lancé un message à l'endroit des autorités de l'empire du milieu. Olaf Scholz a appelé Pékin à faire pression sur Moscou pour que son armée se retire de l'Ukraine et ne fournisse pas d'armes à Poutine. "Mon message à Pékin est clair: utilisez votre influence à Moscou pour exiger le retrait des troupes russes! Et ne fournissez pas d'armes à l'agresseur russe", a lancé le dirigeant allemand devant la chambre basse du parlement allemand, le Bundestag.

Le dirigeant allemand a assuré que son pays continuerait de soutenir et poursuit les discussions avec ses alliés sur la sécurité de l'Ukraine. "Il est clair que nous aiderons l'Ukraine à parvenir à la paix", a également déclaré Olaf Scholz. "C'est pourquoi nous discutons avec Kiev et d'autres partenaires des engagements futurs en matière de sécurité pour l'Ukraine", a déclaré M. Scholz. "Mais des promesses de sécurité présupposent impérativement que l'Ukraine se défende avec succès dans cette guerre", a poursuivi le chancelier allemand.