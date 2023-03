Le peuple béninois a été marqué, le dimanche 29 janvier 2023, par le triste drame de Dassa-Zoumè dans le département des Collines qui a enregistré plusieurs pertes en vies humaines et des blessés. Depuis ce triste drame , l' Etat béninois a décidé de prendre le taureau par les cornes pour que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir. Réuni ce mercredi 1er mars 2023 en conseil des ministres sous la présidence du Président Patrice Talon, le gouvernement a décidé d'acquérir 500 caméras piétons et accessoires ainsi que du dispositif logiciel et matériel permettant l'exploitation des données produites, au profit des forces de Police et de Douane.

Selon le compte rendu du conseil des ministres, ces équipements sont destinés au renforcement de la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’à la prévention des incidents au cours des interventions des agents de Police ou de Douane. Ils joueront également un rôle prépondérant dans le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs grâce à la collecte de preuves tangibles, de même qu’ils aideront à la lutte contre la corruption et à un meilleur respect de la déontologie dans la Police et la Douane. Le conseil des ministres a, à cet effet, instruit le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, à prendre les mesures appropriées pour intégrer ce dispositif dans l’exécution des missions dévolues à leurs services respectifs.