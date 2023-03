Les tremblements de terre de février en Turquie ont fait au moins 48.000 morts, a fait savoir ce dimanche le président du pays Recep Tayyip Erdogan lors d'un discours dans le Hatay, la province la plus touchée. "Le fléau a fait 48.000 morts et plus de 115.000 blessés. 50 000 bâtiments ont été détruits. Il n’existe pas d’autre pays qui aurait pu réagir aussi vite à une catastrophe d'une telle ampleur", a-t-il affirmé dans son intervention retransmise par la chaîne TRT. Les autorités ont annoncé samedi que les morts étaient au nombre de 47.975.

Recep Tayyip Erdogan a noté que dès les premières heures qui ont suivi le séisme, les autorités avaient mobilisé toutes les forces pour déblayer les décombres et éliminer les conséquences, alors que la neige, le froid et les routes détruites constituaient de grands obstacles. "Cent pays nous ont envoyé de l'aide, des milliers de sauveteurs. Je leur en suis énormément reconnaissant", a-t-il souligné.

Deux tremblements de terre importants, de magnitude 7,7 et 7,6 sur l’échelle de Richter, ont frappé le 6 février la province de Kahramanmaras, dans le sud-est de la Turquie, à neuf heures d’intervalle. Les secousses, suivies de centaines de répliques, ont été ressenties dans onze provinces turques et dans plusieurs pays voisins, notamment la Syrie. (Tass)