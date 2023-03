La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été condamné à deux mois de prison avec sursis et à payer 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts dans l'affaire de diffamation qui l'oppose au ministre du Tourisme de son pays, Mame Mbaye Niang. Cette condamnation a été prononcée en son absence par un tribunal de Dakar ce 30 mars 2023.

Ousmane Sonko est une personnalité politique importante au Sénégal. Il a été candidat à l'élection présidentielle sénégalaise de 2019 et a obtenu plus de 15% des voix, arrivant en troisième position. La condamnation de Sonko intervient dans un contexte politique tendu au Sénégal. Depuis plusieurs mois, le pays connaît des manifestations et des tensions politiques.