Arrêté suite aux événements du 16 mars dernier et déposé au Commissariat central de Dakar, Waly Diouf Bodiang, inspecteur des impôts et domaines et membre du parti politique de l'opposition Pastef d'Ousmane Sonko aurait été libéré et placé sous bracelet électronique. Sa libération intervient quelques jours après que le Syndicat des agents des Impôts et des Domaines (Said) lui ait rendu visite au commissariat.

À l'issue de la visite à Waly Diouf Bodiang au commissariat central de Dakar, le Syndicat des agents des Impôts et des Domaines (Said) a rapporté que l'allié d'Ousmane Sonko aurait subi des violences physiques lors de son arrestation et qu'il aurait également inhalé un produit non identifié. Ce qui a affecté sa santé car il sent le vertige, des douleurs et des difficultés respiratoires.

«Pis, il aurait inhalé un produit non identifié qui lui cause des vertiges et des douleurs, en plus des difficultés respiratoires dont il souffre», déplore le Syndicat des agents des Impôts et des Domaines qui avait exigé une prise en charge médicale immédiate de l'inspecteur des impôts Waly Diouf Bodiang. Le Bureau Exécutif National (Ben) du Said, condamne avec véhémence «l’attitude inqualifiable des autorités visant à jeter le déshonneur sur ce haut fonctionnaire et par ricochet, la précarisation du statut d'agent des Impôts et des Domaines».