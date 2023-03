Aujourd'hui, l'internet constitue un moyen très énergique pour l'accélération de la lutte contre les inégalités entre l'homme et la femme dans le monde selon Raïhanath Gbadamassi, juriste numérique, Vice-Président de Internet Society chapitre du Bénin. En effet, avec l'internet, l'information va plus vite qu'on ne puisse l'imaginer. La communication se fait d'un bout du monde à un autre, de la plus simple des manières. D'après Raïhanath Gbadamassi, les premiers à se battre pour l'égalité entre les sexes ont dû se déplacer d'un endroit à un autre pour se manifester et pour communiquer. Ce qui a fait qu'il a fallu plusieurs années, voire des décennies ou des siècles, pour que le monde entier puisse recevoir les messages qu'ils véhiculent et profiter du fruit de leurs efforts. Alors, le monde d'aujourd'hui dispose du moyen de communication adéquat pour mener à bien la lutte contre les discriminations basées sur le sexe, pour l'atteinte de l'Objectif de Développement Durable numéro cinq qui veut d'un monde dans lequel l'homme et la femme sont égaux.

Dans le monde actuel, l'internet figure parmi les besoins fondamentaux de l'Homme. L'effectif des femmes dans le monde dépasse considérablement celui des hommes. Ainsi, la députée Alimatou Badarou trouve que prioriser l'homme qui constitue la minorité au détriment de la femme qui constitue la majorité serait défavorable pour le développement du monde. Associer la femme qui représente la majorité au numérique qui constitue aujourd'hui une nécessité donnera au monde la force qu'il lui a toujours fallu pour atteindre un développement durable a expliqué Alimatou Badarou.

Dans leurs foyers, il arrive que des hommes interdisent à leurs femmes, l'utilisation des réseaux sociaux, en raison des dérives qui s'observent sur ceux-ci. Mais cette solution n'est pas la meilleure car elle prive ces femmes de toutes les opportunités que pourraient leur offrir ces canaux de communication pour leur épanouissement et le développement de leurs activités de rémunération. ‹‹ Une femme bien éduquée, c'est le monde qui se porte mieux ››, a affirmé la juriste numérique Raïhanath Gbadamassi. Il faut apprendre aux femmes comment utiliser à bon escient l'internet, au lieu de leur en priver l'accès. Il importe d'assurer la communication, la formation et la sensibilisation des femmes quant à l'internet.