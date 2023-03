L'Union Européenne des associations de football ( UEFA) a procédé ce vendredi 17 mars 2023 à Nyon en Suisse au tirage au sort des quarts et demi-finales de la Ligue des champions. Bayern Munich de l'Allemagne ,Benfica du Portugal ,Chelsea et Manchester City de l' Angleterre, Inter Milan, Naples et Milan AC de l' Italie (ITA) et Real Madrid de l' Espagne sont les huit (8) clubs qui ont pris part à ce tirage au sort. Au terme du tirage au sort, le Real Madrid affronte Chelsea. Quant à Inter Milan , il va en découdre avec Benfica Lisbonne. Manchester City de Pep Guardiola et Bayern Munich se défieront alors que AC Milan et Naples se disputeront une place à l'issue d'une confrontation Italo- italienne.

Il faut signaler que les quarts de finale aller auront lieu les 11 et 12 avril 2023 et les retours se dérouleront les 18 et 19 avril 2023 . Quant aux équipes qui seront qualifiées pour les demi-finales , elles joueront une première fois les 9 et 10 mai 2023 avant de se retrouver les 16 et 17 mai 2023. La finale sera jouée au stade olympique Atatürk d'Istanbul en Turquie le 10 juin 2023.

Les affiches des quarts de finale



Real Madrid - Chelsea

Inter Milan - Benfica Lisbonne

Manchester City - Bayern Munich

AC Milan - Naples

Le tirage au sort des demi-finales

Gagnant du match AC Milan - Naples contre gagnant du match Inter Milan - Benfica LisbonneGagnant du match Real Madrid - Chelsea contre gagnant du match Manchester City - Bayern Munich