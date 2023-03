En République du Sénégal, la bridage de recherches de Faidherbe a découvert un réseau de trafic de faux documents à Keur Massar, un département situé à l'Est de Dakar. Dans cette affaire, le directeur de la Société civile immobilière «Darou Salam» s'est retrouvé dans les mailles des forces de l'ordre. L'ancien maire Moustapha Mbengue a été épinglé dans ce dossier. L'ex-maire de Keur Massar ainsi que deux autres personnes sont activement recherchés.

‹‹ Association de malfaiteurs, vol de sceaux, complicité de faux et usage de faux en écriture publique ››, ce sont les faits reprochés à Cheikh Tidiane Cissé âgé de 43 ans, coordonnateur du parti politique de l'opposition Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef) à Keur Massar Nord et Diarray Sow, le bras droit de l’ancien maire Moustapha Mbengue, âgé d'une vingtaine d'années. Tous deux se sont retrouvés privés de liberté.

‹‹ Le bras droit de Moustapha Mbengue est arrêté avec un arsenal de cartes d’identité avec plusieurs cachets de la commune ››, renseignent les médias Sénégalais. Les travaux abattus par la justice sénégalaise dans cette affaire pour épingler les fautifs sont partis d'une plainte de Adama Sarr élu maire sous la bannière de Yewwi. Ce dernier a fait recours à la justice suite aux irrégularités constatées sur des actes de cessions de parcelles et des documents administratifs.