Depuis l'année dernière, la guerre en Ukraine fait rage, causant des milliers de morts et de déplacés. En Février de l'année dernière, la Russie a lancé une offensive en Ukraine après avoir reconnu les séparatistes ukrainiens. Il ne passe pas une journée sans que les médias internationaux ne rapportent des informations sur le conflit qui perdure. Depuis quelques heures, les médias internationaux dont l'agence de presse Reuters rapportent des extraits des propos du pape François au cours d'une interview qui sera diffusé le dimanche prochain.

Le pape François s'est récemment exprimé sur ce conflit, soulignant que les intérêts impériaux de plusieurs puissances mondiales alimentent la guerre en Ukraine, et pas seulement la Russie. Dans une interview à la chaîne de télévision suisse RSI, le pape a déclaré que "ce conflit est nourri par des intérêts impériaux, pas seulement de l'empire russe, mais d'empires d'autres endroits". Les propos du pape François sont importants car ils soulignent l'aspect complexe et multiforme de ce conflit. Il ne s'agit pas seulement d'un différend territorial entre l'Ukraine et la Russie, mais également d'un enjeu géopolitique plus large impliquant plusieurs acteurs internationaux.

Les États-Unis et l'Union européenne soutiennent l'Ukraine, tandis que la Russie est du côté des séparatistes prorusses. Il y a également des rapports selon lesquels d'autres puissances mondiales pourraient être impliquées dans le conflit, en fournissant des armes ou en finançant les combattants. Le pape François a appelé à plusieurs reprises à la fin de la violence et à une résolution pacifique du conflit, soulignant l'importance de la diplomatie et du dialogue. Il a également évoqué à plusieurs reprises la souffrance des civils pris au milieu de la guerre en Ukraine. Des milliers de personnes ont été tuées ou blessées, et des centaines de milliers ont été déplacées de chez eux.