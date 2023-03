Plus d'un an après le démarrage de l'offensive russe, les combats entre les forces russes et les forces ukrainiennes se poursuivent sur le terrain avec un bilan qui s'alourdit de jour en jour. Ces derniers jours, les combats se sont intensifiés à Bakhmout, région que Moscou veut contrôler à tout prix à en croire les déclarations des responsables russes. C'est dans ce contexte que ce mercredi 15 Mars 2023, des médias occidentaux dont RTBF ont annoncé que la Russie aurait bombardé huit régions du pays de Volodymyr Zelesnky.

La Russie poursuit son offensive en Ukraine plus d'un an après son démarrage. Sur le terrain, les combats entre les forces armées se sont intensifiés et personne ne peut prédire actuellement quelle sera l'issue de cette guerre. Ce mercredi, des médias ont annoncé que huit régions ukrainiennes auraient été bombardées par le pays dirigé par Vladimir Poutine au cours des dernières heures. Ces médias annoncent que des attaques ont été signalées dans les oblasts de Sumy, Mykolaiv, Donetsk, Zaporijia, Kherson, Kharkiv, Chernihiv et Louhansk dans l'est, le sud et le nord de l'Ukraine.

Malheureusement des personnes ont perdu la vie et d'autres ont été blessés dans ces bombardements. Au total, on dénombre 3 morts et 20 blessés selon des sources généralement bien introduites. Pour rappel, au début de l'année nous vous annoncions que la Russie avait bombardé l’Ukraine avec l’aide de la technologie américaine (CBS). Dans un précédent article article, nous vous annoncions que "la chaine américaine CBS a dans un récent point révélé que la technologie utilisée par ses drones sur le champ de bataille en Ukraine est soit américaine soit européenne".