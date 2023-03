Le statut d’homme d’affaires ne suffit visiblement pas au chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine. Ce dernier se voit, en effet, homme politique en Ukraine, puisqu’il compte devenir président. Dans une vidéo partagée hier, samedi 11 mars 2023, par le service de presse de sa société Concord, il a déclaré vouloir devenir chef de l’État ukrainien en 2024. « J'ai une ambition politique : j'ai décidé de me présenter en 2024 à l’élection présidentielle ukrainienne » a-t-il déclaré, tout en se montrant prêt à affronter l’actuel président ukrainien Volodymyr Zelensky et son prédécesseur Petro Porochenko.

« Je me présenterai à ce poste contre (eux) » a-t-il ajouté. Notons que ces propos du patron de Wagner interviennent dans un contexte où les troupes russes se trouvent dans la ville ukrainienne de Bakhmout. Toujours hier samedi, il avait déclaré que les forces russes se trouvent à un peu plus d’un kilomètre du centre de cette dernière. Selon lui, les troupes de Moscou essayaient de prendre la ville depuis l'été et elles avaient désormais atteint le bâtiment de l'administration municipale, qui constitue le centre administratif de Bakhmout.

Dans une vidéo publiée par le service de presse d'une de ses entreprises, Evguéni Prigojine avait pointé du doigt un autre bâtiment depuis le toit d'un édifice, soulignant qu'il se trouvait également dans la ville de Bakhmout. Il avait mis l’accent sur le fait que la zone était le théâtre de combats en cours, mais ces propos ne pouvaient pas être vérifiés une source indépendante dans l'immédiat, avait indiqué certains médias internationaux. Pour rappel, Evguéni Prigojine avait, quelques jours plus tôt, revendiqué la partie orientale de la ville ukrainienne. « Les unités Wagner ont pris toute la partie orientale de Bakhmout, tout ce qui est à l'est de la rivière Bakhmoutka », avait-il indiqué.