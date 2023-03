L'affaire rappelle celle de Pierre Palmade, le comédien impliqué dans un scandale lié au chemsex. Le parti politique français Les Centristes, qui a récemment gagné en visibilité sur la scène politique nationale, est confronté à l'arrestation de l'un de ses membres, Nicolas Jeanneté. Cette arrestation met en évidence la dangereuse pratique du chemsex, qui rappelle l'affaire impliquant Pierre Palmade. D'après Le Parisien, Nicolas Jeanneté, 57 ans, responsable du parti Les Centristes et membre du conseil municipal de Paris, a été arrêté par la brigade des stupéfiants de la police judiciaire de Paris.

Il est soupçonné de participer à un trafic de drogues lors de soirées appelées "chemsex", où les participants consomment de grandes quantités de drogues pour augmenter leurs performances sexuelles. Un proche de Jeanneté a également été mis en garde à vue dans le cadre de cette enquête préliminaire. D'après les enquêteurs, Jeanneté recevait chez lui des drogues de synthèse, comme la 3MMC, un dérivé de la cocaïne, qu'il revendait ensuite lors de soirées chemsex. La perquisition à son domicile a permis de saisir des substances illicites.

Cette affaire fait écho au scandale entourant l'acteur Pierre Palmade. L'humoriste avait été testé positif à la cocaïne et aux médicaments après un accident de voiture, à la suite d'une fête de plus de 24 heures durant laquelle plusieurs drogues, notamment liées au chemsex, avaient été consommées.

Le chemsex, un mot issu de la contraction des termes anglais "chemical" (chimie) et "s*x" (s*xe), désigne une pratique qui consiste à prendre des drogues puissantes pour intensifier les sensations lors d'un rapport intime. Cette pratique peut provoquer une dépendance aux drogues, ainsi que des problèmes de santé mentale et des surdoses. Un rapport soumis au ministère de la Santé estime qu'entre 100 000 et 200 000 personnes en France pratiquent le chemsex.

Suite à l'arrestation de Nicolas Jeanneté, le groupe Changer Paris a annoncé sa suspension provisoire en raison des accusations portées contre lui, qui sont contraires aux valeurs défendues par le groupe. Philippe Goujon, maire du XVe arrondissement, a également confirmé la suspension de Jeanneté et prévoit de lui retirer ses fonctions liées à la sécurité avant de chercher à obtenir sa démission du conseil municipal.