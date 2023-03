La relation entre la Russie et la Chine a connu une nette amélioration ces dernières années, en grande partie en raison de leur opposition commune aux politiques et aux sanctions occidentales. Depuis quelques heures, le Pentagone a révélé une coopération en matière nucléaire entre les deux pays qui soulève des inquiétudes quant à l'expansion de leurs forces nucléaires. L'information a été rapportée par plusieurs médias internationaux dont RTBF.

Selon le département américain de la Défense, l'agence nucléaire d'État russe, Rosatom, fournit de l'uranium enrichi à la Chine pour une utilisation dans des réacteurs à neutrons rapides. Les réacteurs à neutrons rapides utilisent du plutonium, qui peut être utilisé pour fabriquer des armes nucléaires. Cette coopération est considérée comme très préoccupante par les responsables américains, car elle pourrait renforcer l'arsenal nucléaire chinois et augmenter les tensions dans la région. Lors d'une audience, le responsable de la défense pour la politique spatiale, John Plumb, a exprimé ses préoccupations quant à la coopération entre la Russie et la Chine en matière nucléaire.

Il a déclaré que les réacteurs à neutrons rapides sont une source de plutonium, qui est destiné à l'armement. Il a également souligné que la Chine élargissait et diversifiait de manière significative son arsenal nucléaire, à un rythme soutenu. La coopération entre la Russie et la Chine en matière nucléaire est également un sujet de préoccupation pour les pays occidentaux. Depuis l'offensive lancée par la Russie en Ukraine et la mise à l'index de la Russie par une grande partie des pays occidentaux, Moscou a cherché à resserrer ses liens avec Pékin et à obtenir des livraisons d'armes.

Cette coopération accrue dans le domaine nucléaire pourrait renforcer leur position géopolitique et les pousser à devenir des acteurs encore plus dominants dans le monde. Depuis plusieurs années, la Russie et la Chine ont renforcé leur partenariat stratégique, nouant des liens économiques, militaires et diplomatiques plus étroits. Cependant, les pressions exercées par les États-Unis sur la Chine pour éviter la fourniture d'armes à Moscou ont mis en évidence les défis auxquels sont confrontées les deux nations dans leur relation.

La relation entre la Russie et la Chine est de plus en plus étroite, malgré les pressions exercées sur la Chine par les États-Unis pour éviter la fourniture d'armes à Moscou. Dans un contexte international complexe, la Chine a affirmé sa volonté de maintenir des interactions étroites avec la Russie, lors d'une rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a souligné l'importance de la coopération entre les deux pays à tous les niveaux et a insisté sur la nécessité de maintenir des contacts étroits et une coordination entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.