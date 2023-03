À Londres, en Grande-Bretagne, une infirmière noire a remporté un procès qu’elle a intenté contre le Central and North West London NHS Foundation Trust. Le Tribunal a demandé qu’un montant de 25 713 livres Sterling soit versé à la sud-africaine du nom de Adelaide Kweyama pour harcèlement et victimisation liés à la race. Les faits incriminés remontent en effet en 2019. La femme qui officiait au sein de la structure a été victime, selon les informations rapportées par la presse britannique, de propos et traitements racistes de la part des pensionnaires d’une part et d’autre part de ses supérieurs hiérarchiques.

La justice a, non seulement condamné le traitement qui a été réservé par les supérieurs de la victime à ses plaintes, mais également de la décision que ces derniers ont prise à son encontre. Ce qui aura retenu l’attention dans cette affaire est la réponse donnée par l’une des patronnes suite à une plainte qu’elle a formulée. Alors qu’elle remontait les informations relatives au traitement dont elle faisait l’objet, l’infirmière principale répondait en ces termes : « Vous devez vous procurer une piscine d'eau de Javel pour blanchir votre peau afin que vous reveniez demain blanc et que le patient soit gentil avec vous ».

"Laisse-la aller blanchir sa peau"

Au cours d’un échange avait une autre personne, elle aurait répété les mêmes propos en déclarant : « Je m'en fous, laisse-la aller et blanchir sa peau, j'en ai marre que les gens viennent travailler et disent qu'ils ne vont pas bien ». En plus de ces mots, la sud-africaine aurait été traitée de singe par les pensionnaires du centre pour lequel il travaille. « Les détenus ont commencé à m'appeler n **** r, singe, et ont commencé à faire des bruits de singe et de chien, exigeant d'entrer en même temps », a-t-elle confié au tribunal, tout en précisant que ses employeurs ont fait fi de ses différentes plaintes suite à cet incident.