Après avoir encerclé la ville ukrainienne de Bakhmout, les éléments de la société militaire privée russe Wagner semblent être en mauvaise posture. Selon les informations rapportées par le média britannique Reuters, le patron de compagnie, Yevgeny Prigozhin, a fait savoir que la position russe dans la ville située dans l’est de l’Ukraine est en danger. Selon lui, la situation peut être renversée si ses troupes reçoivent les munitions promises par le gouvernement en février dernier. Sur le réseau social Telegram, Yevgeny Prigozhin a indiqué que : « Pour l'instant, nous essayons de comprendre la raison : s'agit-il simplement d'une bureaucratie ordinaire ou d'une trahison ».

Il avait accusé Sergueï Choïgou de « trahison »

Notons que ce n’est pas pour la première fois que le chef de Wagner met en cause les autorités russes, dans le conflit ukrainien, auquel il prend également part. En février dernier, il avait accusé Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense ainsi que d’autres personnalités, de « trahison ». Cela, pour ne pas avoir livré à temps les munitions à destination de ses troupes. Pour rappel, après avoir encerclé la ville de Bakhmout, le patron de Wagner avait exhorté le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à ordonner à ses troupes de se retirer de la région.

Le vendredi 03 Février 2023, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, avait affirmé que la ville de Bakhmout était quasiment « encerclée » et avait lancé un appel au chef de l’Etat ukrainien. « Si avant nous faisions face à une armée ukrainienne professionnelle, qui combattait contre nous, aujourd'hui nous voyons de plus en plus de personnes âgées et d'enfants. Ils se battent, mais leur vie à Bakhmout est courte, un jour ou deux », avait déclaré Yevgeny Prigojine, avant d’ajouter : « Donnez-leur une chance de quitter la ville, elle est pratiquement encerclée ».