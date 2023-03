La guerre en Ukraine se poursuit plus d'un an après le démarrage de l'offensive russe lancée en Février de l'année dernière malgré que la Chine a proposé un plan pour ramener la paix à Kiev. Ce vendredi 03 Février 2023, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a affirmé que la ville de Bakhmout est "pratiquement encerclée" et a lancé un appel au président ukrainien Volodymyr Zelensky.

La guerre en Ukraine, qui oppose les forces gouvernementales ukrainiennes aux forces russes, s'intensifie avec le temps. Vendredi 3 mars, Evguéni Prigojine, le patron du groupe paramilitaire Wagner, a affirmé dans une vidéo publiée sur Telegram que la ville de Bakhmout était « pratiquement encerclée » par les forces russes. Selon Prigojine, ses hommes ont encerclé la ville, ne laissant plus qu'une seule route pour en sortir. La ville de Bakhmout, située dans l'est de l'Ukraine, est l'épicentre des combats entre les forces ukrainiennes et les forces russes. Dans la même vidéo, Evguéni Prigojine relève que dans le rang des ukrainiens ses hommes font face à des personnes âgées et des enfants. Il a par la suite lancé un appel au numéro un américain.

Evguéni Prigojine a appelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à ordonner aux troupes ukrainiennes de se retirer de la ville. «Si avant nous faisions face à une armée ukrainienne professionnelle, qui combattait contre nous, aujourd'hui nous voyons de plus en plus de personnes âgées et d'enfants. Ils se battent, mais leur vie à Bakhmout est courte, un jour ou deux», a lancé Evguéni Prigojine. «Donnez-leur une chance de quitter la ville, elle est pratiquement encerclée», a-t-il ajouté. La situation à Bakhmout est particulièrement préoccupante car la ville est en grande partie détruite et les deux camps ont subi de lourdes pertes.