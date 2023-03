WhatsApp, l'application de messagerie instantanée détenue par Meta, a récemment lancé une fonctionnalité de groupe pour les appels vidéo et audio sur la version Windows de l'application. Cette mise à jour permet aux utilisateurs de participer à des appels de groupe avec jusqu'à 8 personnes pour la vidéo et jusqu'à 32 personnes pour l'audio, mettant ainsi la version Windows sur un pied d'égalité avec la version mobile de l'application. Auparavant, les utilisateurs de WhatsApp sur PC ne pouvaient passer des appels vidéo qu'avec une seule personne.

Désormais, ils peuvent profiter des appels de groupe, ce qui est une excellente nouvelle pour les utilisateurs professionnels et personnels qui souhaitent rester en contact avec leurs collègues et amis. Cette dernière mise à jour de l'application s'inscrit dans l'histoire de WhatsApp, qui a connu de nombreuses améliorations au fil des ans. Depuis son lancement en janvier 2009, l'application a su évoluer pour répondre aux besoins de ses utilisateurs. Au fil du temps, elle a ajouté de nouvelles fonctionnalités telles que les appels vocaux, les appels vidéo, les GIFs et les autocollants.

La fonctionnalité de messages qui s'effacent automatiquement a également été introduite dans l'application, bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible sur la version Windows. Cependant, Meta a travaillé sur l'optimisation de l'interface de la version Windows pour la rendre plus similaire à l'application mobile, ce qui est une étape importante vers une expérience utilisateur plus cohérente.

En plus de la mise à jour pour Windows, WhatsApp a également lancé une version bêta pour les tablettes Android. Bien que les utilisateurs doivent toujours se connecter avec leur téléphone, cette mise à jour permet aux utilisateurs de tablettes Android de profiter pleinement de l'application de messagerie.

Pour les utilisateurs de Mac, WhatsApp a également publié une version pour certains modèles et une bêta pour d'autres. Bien que la connexion se fasse toujours via le téléphone, cela permet aux utilisateurs de Mac de bénéficier d'une expérience plus fluide.

Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, WhatsApp est l'une des applications de messagerie les plus populaires. Bien que Meta cherche à étendre l'application à d'autres systèmes d'exploitation, l'ajout de la fonctionnalité de groupe pour les appels vidéo et audio sur la version Windows est un pas important vers une expérience utilisateur plus complète. À terme, Whatsapp pourrait mettre concurrencer des applications telles que Teams ou Google Meet.