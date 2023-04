Les violences par arme à feu ont encore fait des victimes en Afrique du Sud. En effet, 10 personnes, toutes issues d’une même famille, ont été tuées dans une fusillade. Selon les informations de la presse sud-africaine, le drame a eu lieu à l’extérieur de la ville de Pietermaritzburg dans le KwaZulu-Natal. La police a indiqué que les personnes tuées sont sept femmes et trois hommes, tout en précisant que la plus jeune victime est un garçon âgé de 13 ans. D’après les forces de l’ordre, plusieurs hommes armés sont entrés dans la matinée d’hier, vendredi 21 avril 2023, dans une propriété familiale située dans le canton d’Imbali.

Un suspect tué

Toujours selon la police, quelques heures plus tard, un affrontement a eu lieu entre les personnes armées et quatre autres hommes, qui prenaient part à une cérémonie de purification. Après une fusillade avec la police, deux suspects ont été arrêtés et un autre tué. Les forces de l’ordre ont également souligné qu’un autre suspect, blessé lors des coups de feu, est à l’hôpital, sous la garde de la police. Par contre, un autre suspect est toujours recherché. Notons que les tueries par arme à feu sont récurrentes en Afrique du Sud.

D’après un rapport de Gun Free South Africa, une organisation à but non lucratif qui plaide pour une réduction de la violence armée, une trentaine de personnes sont tuées chaque jour en Afrique du Sud. Pour rappel, cette fusillade intervient plus d’un mois après le meurtre du célèbre rappeur sud-africain AKA, de son vrai nom, Kiernan Forbes. L’artiste avait été tué alors qu’il se trouvait en compagnie d'un autre homme lors d'une fusillade dans une boîte de nuit populaire de la rue Florida à Durban. Selon un témoin sur les lieux, qui avait requis l'anonymat, le rappeur avait été touché par les coups de feu alors qu'il était sur le trottoir. La fusillade a eu lieu dans un district de divertissement populaire, qui avait été bloqué après que les policiers ont fermé la route.