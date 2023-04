Les députés de la 9ème législature étaient au Palais des Gouverneurs de Porto-Novo ce jeudi 26 avril 2023 en session plénière. Deux points étaient à l’ordre du jour pour cette session plénière. Il s’agit de l’examen du rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale et la reprise des élections des membres du bureau des cinq commissions permanentes. En ce qui concerne, le premier point à l’ordre du jour notamment l’examen du rapport d’activités du président du Parlement béninois, Louis G. Vlavonou, il a été adopté par les députés 81 voix pour, 27 voix contre et zéro abstention.

: Assemblée nationale du Bénin : Les députés adoptent le 1er rapport de Louis Vlavonou

En ce qui concerne, le premier point à l’ordre du jour notamment l’examen du rapport d’activités du président du Parlement béninois, Louis G. Vlavonou, il a été adopté par les députés 81 voix pour, 27 voix contre et zéro abstention. Ce 1er rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale qui a reçu le quitus des élus du peuple pour le compte de cette 9ème législature couvre la période du 12 février au 26 avril 2023. Il parle des activités au plan interne ensuite externe puis du cabinet du premier responsable du parlement béninois et des difficultés et perspectives.