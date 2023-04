Le Kenya, réputé pour ses athlètes exceptionnels, a longtemps dominé le monde de l'athlétisme, en particulier dans les courses de fond et de demi-fond. Les coureurs kényans ont remporté de nombreuses médailles d'or aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde, renforçant la réputation du pays en tant que grande nation de l'athlétisme. Toutefois, récemment, cette réputation a été ternie par des allégations de dopage qui ont conduit à des enquêtes et des suspensions de plusieurs athlètes de haut niveau.

Ce Mardi, l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) a exprimé ses inquiétudes quant à l'ampleur du dopage au Kenya, soulignant l'implication d'individus possédant des compétences médicales. Suite à la suspension d'Eglay Nalyanya pour huit ans et de Betty Wilson Lempus pour cinq ans, toutes deux coupables d'utilisation de substances dopantes, l'AIU a identifié des similitudes troublantes dans leurs témoignages et les preuves présentées.

L'enquête a révélé l'existence de documents médicaux falsifiés et de médecins fictifs. Selon l'AIU, ces cas ne sont pas isolés et suggèrent une organisation croissante du dopage au sein de l'élite des athlètes kényans, avec l'aide d'une ou plusieurs personnes, dont au moins une ayant d'importantes connaissances médicales. Cette situation alarmante menace l'intégrité du sport et met en doute les victoires historiques du Kenya dans le domaine de l'athlétisme.