La possibilité d’une attaque nucléaire par la Corée du Nord a été évoquée par le président américain Joe Biden. À l’occasion d’une conférence de presse avec son homologue sud-coréen Yoon Seok-Youl, il a été appelé à donner son avis sur les nouveaux engagements de dissuasion nucléaire pris par les États-Unis pour protéger la Corée du Sud de Pyongyang. Pour le locataire de la Maison Blanche, une attaque nucléaire contre les USA ou leurs alliés provoquerait la fin de tout régime auteur d’une telle action. « Une attaque nucléaire de la Corée du Nord contre les États-Unis, leurs alliés ou leurs partenaires serait inacceptable et entraînerait la fin de tout régime qui entreprendrait une telle action ».

« Obtenir la paix par une force supérieure écrasante »

Notons que les propos de Joe Biden interviennent dans le cadre d’une visite du président sud-coréen. Toujours au cours de la même conférence de presse, Yoon Seok-Youl avait déclaré que la paix avec la Corée du Nord, n’est possible qu’en montrant sa force et non par une « bonne volonté ». « Nous pouvons obtenir la paix par une force supérieure écrasante, et non une paix factice fondée sur une bonne volonté de l'autre partie » a-t-il déclaré. Pour rappel, les déclarations des deux présidents ont eu lieu dans un contexte de relations tendues avec la Corée du Nord.

Pyongyang avait multiplié les tests de missiles, notamment pour protester contre les exercices militaires conjoints entre Séoul et Washington. Il y a quelques jours, le lancement d’un missile balistique intercontinental (ICBM) par Pyongyang avait suscité les inquiétudes de la presse. Il s’agissait du Hwasong-18 qui fonctionne avec un carburant solide et offre une capacité de lancement bien plus rapide que les modèles précédents. Aussi, présente-t-il un important défi pour l’armée américaine en ce qui concerne la détection et l'élimination. Il faut souligner que cette avancée technologique renforce l'arsenal nucléaire de Pyongyang et intensifie les craintes des nations voisines.