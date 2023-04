Au marché Dantokpa à Cotonou, 33 revendeurs ont été arrêtés et placés en détention pour occupation illégale de l'espace public. L'arrestation a eu lieu samedi lors d'une opération menée par le commissariat de Dantokpa, après la fin de la sensibilisation des autorités rapporte BIP radio. Les revendeurs en question étaient installés en bordure de voie entre la station lègba et la pharmacie 4 thérapies, ainsi que sur le terre-plein central, des espaces qui sont normalement réservés à la circulation des piétons et des véhicules. Cette pratique est illégale et soumise à une autorisation depuis quelques années.

Après leur audition au tribunal, ils ont été placés sous mandat de dépôt et leur procès aura lieu la semaine prochaine. Il est important de noter que cette opération n'est pas la première du genre et qu'elle s'inscrit dans une politique plus large de lutte contre l'occupation illégale de l'espace public dans la ville.

En effet, depuis quelques années, les autorités béninoises ont entrepris une série de mesures visant à réduire l'occupation illégale de l'espace public dans les villes du pays. Ces mesures visent à améliorer la circulation des piétons et des véhicules, ainsi qu'à assurer la sécurité des citoyens.