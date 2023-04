Le président Paul Kagamé foulera, ce vendredi 14 avril 2023, le sol béninois et discutera avec son homologue béninois des questions d’ordre économique et militaire. Occasion pour lui de visiter le chef-d’œuvre du génie béninois : la Zone industrielle de Glo- Djigbé (GDIZ) située à 45 km seulement de Cotonou. Annoncé depuis quelques mois, le président de la République du Rwanda Paul Kagamé séjournera au Bénin à partir de ce jour vendredi 14 avril. Pendant trois jours, il aura à discuter avec son homologue béninois Patrice Talon de sujets importants, notamment les questions économiques et militaires.

Mais si le programme du dirigeant rwandais n’est pas trop chargé, il pourrait faire d’une pierre deux coups en faisant un tour dans la Zone industrielle de Glo- Djigbé (GDIZ) située à 45 km seulement de Cotonou, cette zone économique spéciale dont les échos résonnent partout dans le monde entier comme un véritable symbole du passage de l’économie béninoise, d’une économie de commerce à une économie de développement, de transformation et d’industrialisation. Elle est également devenue un passage obligé pour tout investisseur désireux de faire des affaires au Bénin.

En effet, l’Etat béninois offre d’excellentes conditions pour toutes les personnes qui veulent investir dans cette zone économique spéciale. Il s’agit d’une zone industrielle intégrée, développée sur une superficie de 1.640 ha dans le but de créer de florissantes chaînes de valeur allant de l’approvisionnement en matières premières à l’exportation de produits finis, en passant par la transformation des ressources. Elle est donc une merveille dont les personnalités et les représentants du corps diplomatique africains et étrangers n’hésitent pas à visiter et vanter les mérites.

La preuve en est le détour fait par le président du Niger Mohamed Bazoum lors de sa visite de travail tout récemment au Bénin. Celui-ci avait été impressionné par le développement de ce site. C’est au tour du président Paul Kagamé maintenant qu’il est au Bénin d’aller toucher du doigt, de voir et d’apprécier par lui-même les opportunités qui pourraient s’offrir aux investisseurs de son pays afin de les inciter à venir chez nous.