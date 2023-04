Le gouvernement du Bénin était réuni ce mercredi 26 avril 2023 en conseil des ministres sous la présidence de son excellence, le président Patrice Talon. Au cours de ce conseil des ministres, plusieurs décisions importantes ont été prises. Au nombre de ces décisions, il y a la mise en place d’un pôle d’excellence en oncologie médicale au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou MAGA (CNHU-HKM) et au Centre hospitalier universitaire de la mère et de l’enfant Lagune (CHU-MEL).

Selon le compte rendu de ce conseil des ministres, le développement d’un pôle de compétence en oncologie médicale « va permettre de réaliser, sur place à Cotonou, la chimiothérapie au profit des patients souffrant de maladies cancéreuses ». C’est pourquoi le gouvernement entend identifier un partenaire européen qui « aura pour mission d’accompagner le ministère de la Santé en vue de définir une stratégie cohérente d’équipement et de développement des compétences correspondant aux besoins identifiés ».

Pour l’Etat béninois, l’appui de ce partenaire européen va porter également « sur le choix du matériel et son installation, son utilisation et sa maintenance de même que sur le renforcement des compétences des ressources humaines ». Pour que cette mise en place du pôle d’excellence en oncologie médicale soit effective au CHU-MEL et au CNHU-HKM, le conseil a instruit les ministres en charge du dossier à accomplir les diligences nécessaires à la formalisation de ce partenariat et à veiller à sa mise en œuvre efficiente.