Le président de la République du Bénin, Patrice Talon a procédé dans la soirée de ce lundi 17 avril 2023 au remaniement ministériel de son gouvernement. A l’issu de ce remaniement ministériel, trois ministres ne font plus partie de l’équipe gouvernementale du Chef de l’Etat béninois après avis consultatif du bureau de l’Assemblée nationale. Il s’agit de Hervé Hêhomey qui détenait entre temps le portefeuille ministériel des Travaux publics et des transports , de Sévérin Quenum précédemment en charge de la justice et de la législation et de Dona Jean-Claude Hounsou en charge de l’énergie.

Il faut préciser donc qu'au niveau du ministère de la justice et de la législation, Garde des Sceaux, Sévérin Quenum a été remplacé à son poste par l’ancien Bâtonnier des avocats du Bénin, Yvon Détchénou. Par contre le ministère de l’Energie a été rattaché à l l’Eau et aux mines désormais dirigé par Samou Séidou Adambi. Le ministère des Travaux publics et des Transports est désormais rattaché à celui du Cadre de vie et du développement durable dirigé par Didier José Tonato . Rappelons qu'il y a quelques jours lors d'un remaniement technique, le président Patrice Talon avait arraché le volet "Coopération" du ministère des Affaires étrangères pour le rattacher au ministère de l' Economie et des Finances dirigé par Romuald Wadagni.