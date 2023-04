Une localité du nord du Burkina Faso a été attaquée par des hommes portant l’uniforme de l’armée. D’après la presse burkinabé, qui s’appuie sur plusieurs témoignages, au moins cent personnes en « motocyclettes et pick-up ont fait une descente » et tué « des dizaines d’hommes et de jeunes ». L’attaque a eu lieu le jeudi 20 avril 2023 dans le village de Karma, situé dans le département de Ouahigouya, au nord du pays. L’information a été rendue publique par le procureur du tribunal de grande instance de Ouahigouya, Lamine Kaboré. Il a indiqué qu’au moins 60 personnes ont été tuées par des hommes armés.

Les hommes armés ont emporté plusieurs biens

« Une soixantaine de personnes auraient été tuées par des personnes arborant des tenues de nos forces armées nationales » a-t-il déclaré dans un communiqué, tout en soulignant que les hommes armés ont emporté plusieurs biens. Aussi, a-t-il fait savoir que plusieurs blessés sont pris en charge par les services de santé burkinabés. Le procureur a également dit avoir été « saisi de ces faits dont la gravité est avérée » et a « donné les instructions nécessaires (…) en vue de les élucider et d’interpeller toutes les personnes qui y sont impliquées ». Notons que ce drame intervient une semaine après que l’armée burkinabé a neutralisé une centaine de terroristes.

L’information avait été donnée par les forces de sécurité burkinabés qui avaient souligné que cela avait eu lieu entre le 15 et le 16 avril dernier. Aussi, avaient-ils précisé que les terroristes avaient été tués dans quatre régions du Burkina. D’après l’état-major, les opérations avaient été menées grâce à plusieurs moyens aériens. Les autorités n’avaient pas manqué de souligner que des ravitaillements avaient été effectués dans certaines localités. Cela avait ainsi permis de soutenir les populations victimes des précédentes attaques terroristes.