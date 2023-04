Le pasteur controversé Paul Mackenzie de l'église internationale Good News a été arrêté après la mort de 4 de ses disciples à qui il avait dit de s'affamer pour "rencontrer Jésus". Cette nouvelle choquante a secoué la communauté locale, qui est maintenant sous le choc. Le pasteur Mackenzie avait fait face à des accusations similaires le mois dernier après la mort de deux enfants dans des circonstances similaires. Cependant, malgré ces avertissements, il a continué à prêcher des enseignements extrêmes et dangereux qui ont conduit à la mort de quatre autres fidèles.

Les fidèles avaient été amenés dans une forêt isolée de Kilifi, où ils ont été contraints de se priver de nourriture et d'eau pendant trois mois. Le pasteur avait affirmé qu'ils allaient rencontrer Jésus s'ils mouraient de faim, et les fidèles avaient accepté de se soumettre à cette épreuve extrême. Les autorités ont lancé une chasse à l'homme contre le pasteur Mackenzie après la mort de quatre personnes, tandis que onze autres ont été secourues et emmenées à l'hôpital.

Cependant, certains des rescapés ont refusé la nourriture et les médicaments, affirmant qu'ils étaient déterminés à affronter leur sort conformément aux enseignements extrêmes du pasteur Mackenzie. Le chef du DCI pour le sous-comté de Malindi, Charles Kamau, a confirmé que le pasteur avait été arrêté après s'être rendu à la police. "Nous avons le pasteur en garde à vue après sa reddition parce qu'il savait qu'il le recherchait", a-t-il déclaré.

Cependant, la police est toujours à la recherche d'autres adeptes du pasteur Mackenzie qui pourraient être cachés dans la forêt de Shakahola. Ils recherchent également des fosses communes qui pourraient contenir des corps de fidèles décédés. "Nous avons ces informations sur une fosse commune et qu'il y a plus de gens qui se sont retirés dans la forêt pour prier, nous voulons les sauver", a déclaré Kamau, appelant au soutien du public.

Cette tragédie souligne les dangers du fanatisme religieux et de l'extrémisme dans toutes les formes de croyance. Les autorités doivent rester vigilantes et prendre des mesures pour empêcher ces types d'incidents de se produire à l'avenir. La communauté doit également travailler ensemble pour identifier et condamner les comportements dangereux et extrêmes, afin de protéger les membres vulnérables de la société.