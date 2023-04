L'Afrique fait face à une crise de surendettement, comme le révèle un récent rapport de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED). Huit pays africains sont en situation de surendettement, notamment le Zimbabwe, la Zambie, le Soudan, la Somalie, Sao Tomé-et-Principe, la République du Congo, le Mozambique et le Malawi. La croissance économique en Afrique est en baisse, avec une prévision de 2,5% en 2023, ce qui n'est pas suffisant pour réduire la pauvreté. De plus, 13 autres pays présentent un risque élevé de surendettement.

Il s'agit entre autres du Tchad, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, de Djibouti, du Kenya, du Soudan du Sud, de l'Éthiopie, du Cameroun, du Ghana, du Burundi, de la Centrafrique et des Comores. Ces nations doivent rembourser massivement des euro-obligations au cours des prochaines années, avec un pic attendu en 2024, menaçant leurs économies et leur développement, comme le rapporte l'agence Ecofin qui cite ce rapport.

Malgré ces défis, quelques points positifs émergent, comme la reprise du tourisme et la levée des restrictions sanitaires en Chine, qui pourraient stimuler temporairement la demande de certaines matières premières. Néanmoins, il est impératif que les pays africains surendettés et à risque de surendettement explorent des solutions durables pour alléger leur fardeau financier et garantir leur développement à long terme.