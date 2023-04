La zone de la mer de Chine Méridionale constitue actuellement un foyer de tension. La Chine et Taïwan se regardent en chiens de faïence et chaque camp se prépare à toute éventualité. Ce mardi 11 avril, au cours d’une visite sur une base navale au sud de la Chine, le président Xi Jipping a livré un discours qui se veut on ne peut plus clair. Le dirigeant chinois a indiqué que l’armée chinoise doit renforcer ses capacités opérationnelles pour sauvegarder les intérêts de la nation. Les déclarations de Xi Jipping interviennent après les trois jours de manœuvres militaires opérées par l’armée aux alentours de l’île de Taïwan.

Pékin considère l’ancienne île de Formose comme faisant partie de son giron et les autorités chinoises ne cessent de clamer qu’un jour ou l’autre Taïwan réintègrera l’empire du Milieu. Avec l’avènement du conflit russo-ukrainien, de nombreux experts craignent qu’un effet domino se produise avec la Chine et Taïwan. Xi Jipping de son côté a donné le ton lors de sa visite au niveau de la base navale. "L’armée doit défendre vigoureusement notre souveraineté territoriale ainsi que nos droits et intérêts maritimes de la Chine, et maintenir la stabilité globale de notre voisinage. Les forces armées du pays doivent renforcer l’entraînement militaire au combat réel" dira le président chinois qui ne cite pas implicitement Taïwan, mais laisse prévoir que la Chine va user de grands moyens pour préserver ses intérêts.

Pékin a laissé exprimer son mécontentement il ya quelques jours après la visite de la présidente taïwanaise aux USA où elle a rencontré Kevin McCarthy, le président de la chambre des représentants. Les autorités chinoises ont toujours dénoncé la volonté des Américains de vouloir s’immiscer dans le dossier sino-taïwanais.