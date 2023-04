Après les différentes menaces, la Chine serait-elle sur le point de passer à l’action par rapport à Taïwan ? Le dernier développement de cette situation semble tout de même confirmer cette hypothèse. Selon une annonce qui a été faite par la Défense taïwanaise, la Chine a envoyé des navires de guerre dans les eaux qui entourent l’île. Selon les précisions des responsables de la Défense taïwanaise, il s’agit entre autre de trois navires de guerre qui ont été identifiés dans les eaux qui séparent la Chine de Taïwan.

Le ministère a également signalé la traversée de la zone d’identification de défense aérienne (Adiz) de Taïwan par un hélicoptère anti-sous-marin. La Chine aurait également déployé des vaisseaux de garde-côtes pour des patrouilles exceptionnelles. Une porte-parole de la diplomatie chinoise est revenue ce jeudi sur la récente rencontre entre la dirigeante taïwanaise et la troisième personnalité américaine en faisant remarquer que son pays allait réagir face à cette situation.

« La Chine prendra des mesures fermes et énergiques afin de défendre avec détermination sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale », a indiqué Mao Ning. Elle n’a pas manqué d’accuser les États-Unis de conspirer avec l’île contre son pays. Les deux pays selon elle, ont « renforcé leurs relations », et portent ainsi atteinte à la souveraineté de la Chine. Il y a quelques jours, les autorités chinoises avaient dénoncé la tenue de la rencontre entre la présidente Tsai Ing-wen, issue d’un parti indépendantiste et Angeles Kevin McCarthy, troisième personnage de l’Etat américain.

« La Chine est fermement opposée (...) à ce que le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, troisième personnage de l'administration américaine, rencontre Tsai Ing-wen », indique Mao Ning. « La Chine va suivre de près l'évolution de la situation et va défendre fermement sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale », a-t-elle poursuivi tout en martelant que la puissance asiatique est décidée à défendre très fermement sa souveraineté.

Rappelons qu’il y a quelques mois, la visite de Nancy Pelosi à Taïwan avait suscité la colère des autorités chinoises. Celle qui était en cette période présidente de la Chambre américaine des représentants avait bravé toutes les interdictions pour rencontrer les dirigeants taïwanais. La Chine, pour sa part, continue de revendiquer son autorité sur l’île. La présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, quant à elle marque un arrêt pour rencontrer l’homme politique américain dans le cadre d’une tournée américaine.