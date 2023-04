La série documentaire Netflix "Queen Cleopatra", prévue pour une diffusion à partir du 10 mai, a suscité une vive polémique en raison de la représentation de la célèbre reine égyptienne Cléopâtre par l'actrice métisse américaine Adele James. Cette décision de la productrice Jada Pinkett Smith a provoqué des controverses en Égypte et dans d'autres pays, certains accusant Netflix de tenter de réécrire l'histoire en faveur du mouvement afro-américain. Cléopâtre, issue de la dynastie ptolémaïque d'origine grecque, est souvent considérée comme une reine grecque plutôt qu'égyptienne de sang.

Cependant, des recherches datant de 2009, menées par l'Académie autrichienne des Sciences, ont jeté le doute sur ces affirmations. L'analyse des restes d'Arsinoé IV, une sœur de Cléopâtre, suggère que leur mère était d'origine africaine. Cette découverte rend difficile l'élimination de différentes hypothèses concernant l'apparence de la reine égyptienne.

Pourquoi une polémique quand des précédents sont passés comme une lettre à la poste ?

La question de l'exactitude historique de cette représentation ne devrait pas choquer les internautes, en particulier si l'on considère d'autres exemples de représentations artistiques, comme celles de Jésus de Nazareth. Représentant suprême du blanc type européen, les images et les films sur Jésus ont symbolisé des décennies de mensonges et de contre-vérités sans que cela n'offusque personne. Dans le cas de Cléopâtre, il y a peut-être une chance qu'elle soit métisse, si sa mère était noire puisque l'on a aucune information sur cette dernière. En attendant donc de retrouver sa sépulture pour des tests, il serait bon que les représentations en métisse ne choquent pas un camp, parce que c'est une réelle possibilité. Quant à Jésus, s'il pouvait évidemment être de peau mâte, il n'y a quasiment aucune chance qu'un juif de cette époque puisse être blond aux yeux bleus.

Et pourtant, les représentations de Jésus en tant que blond aux yeux bleus sont courantes, en particulier dans l'art européen et jusqu'à nos jours. Bien que ces images soient historiquement inexactes, elles sont largement acceptées et ne suscitent généralement pas de controverses. Pourquoi alors, la représentation de Cléopâtre devrait-elle être perçue différemment ?

De même, la représentation de Cléopâtre par une actrice noire, qui plus est métisse, peut être considérée comme plausible. En effet, l'apparence exacte de Cléopâtre est encore largement inconnue, et différentes interprétations artistiques peuvent être acceptées et respectées.

Dans ce contexte, sans preuves palpables, il est essentiel de souligner l'importance de la diversité des opinions et des perspectives lorsqu'il s'agit de représenter des personnages historiques. Comme dans le cas de Jésus, les internautes devraient être ouverts et tolérants envers les différentes représentations de Cléopâtre, et se concentrer sur les messages et les leçons que les films peuvent nous enseigner sur ce personnage historique fascinant et complexe.