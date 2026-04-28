Bénin : Le militant LD Julien Kandé Kansou condamné à deux ans de prison ferme

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné, mardi 28 avril 2026 à Cotonou, l’écrivain et militant du parti d’opposition Les Démocrates (LD), Julien Kandé Kansou, à 24 mois de prison ferme et à une amende de 10 millions de francs CFA. Selon Bip Radio qui a apporté la nouvelle, le prévenu était poursuivi pour harcèlement par le biais d’un système électronique et incitation à la rébellion.

Détenu depuis le 12 juin 2025, Julien Kandé Kansou a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés. À l’issue de plusieurs mois de procédure, la juridiction spéciale a suivi les réquisitions du ministère public formulées lors de l’audience du 17 mars 2026.

Une peine conforme aux réquisitions du parquet

Lors de cette audience, le ministère public avait requis une peine de deux ans d’emprisonnement ferme assortie d’une amende de 10 millions de francs CFA. Selon Bip Radio, le parquet avait demandé à la Cour de retenir le prévenu dans les liens de la prévention pour l’ensemble des infractions poursuivies.

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Le ministère public estimait que les éléments du dossier démontraient que Julien Kandé Kansou avait diffusé, par voie électronique, des contenus critiques visant un membre du gouvernement. Ces publications faisaient suite à une proposition relative à l’instauration de taxes sur la connexion Internet. Le parquet considérait que ces prises de position excédaient le cadre de la critique politique autorisée et constituaient des infractions prévues par la législation en vigueur, notamment en matière d’usage des systèmes électroniques et de trouble à l’ordre public.

Une défense axée sur la liberté d’expression

Face à ces accusations, la défense, assurée par Me Barnabé Gbago et Me Augustin Aballo, avait plaidé la relaxe pure et simple. Les avocats soutenaient que leur client avait exercé un droit reconnu aux acteurs politiques, celui de commenter et de contester l’action gouvernementale.

Ils s’appuyaient sur les textes encadrant le statut de l’opposition au Bénin, qui garantissent la liberté d’expression politique dans le respect des lois en vigueur. Malgré ces arguments, la Cour n’a pas retenu cette lecture et a prononcé une condamnation conforme aux réquisitions du parquet. Durant tout le procès, ouvert le 1er juillet 2025, Julien Kandé Kansou a maintenu sa position en plaidant non coupable.