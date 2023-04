A un moment ou un autre, nous avons tous besoin d’un véhicule, pour aller au travail, aux loisirs, en vacances, etc. Quel que soit le type de véhicule, celui-ci demande un entretien régulier ou nous pouvons vérifier les niveaux d’huile, l’état des pneus, que les phares marchent correctement, des petits détails que nous pouvons faire nous-même. Cependant, la révision de notre véhicule est recommandée, celle-ci consiste à examiner le véhicule des différents composants. Ces visites chez le mécanicien permettent de conserver un bon entretien du véhicule, contribue à la fiabilité, sa performance et bien sûr, sa longévité.

Les révisions doivent être effectuées tous les 15.000 ou 30.000 km selon les véhicules, elles permettent d’assurer votre sécurité, votre confort et le bon fonctionnement de votre voiture. Certains points sont essentiels lors de la révision: la vidange du moteur, les remplacements de filtres essence ou gasoil, les freins, la climatisation, les bougies, la courroie de distribution, le diagnostic électronique, etc. Toutes ces révisions peuvent être faites chez le constructeur ou bien dans un garage de confiance.

Comme nous l’avons dit, la climatisation de votre voiture doit être vérifiée lors des révisions. Le condenseur de climatisation permet le refroidissement de notre véhicule, il est composé d’un réseau d'ailettes où circule le gaz frigorigène.

Malheureusement ce condenseur est exposé en façade de votre véhicule, recevant bien souvent des cailloux et d'autres corps étrangers, endommageant donc l’appareil. Les ailettes sont bien souvent encrassés, faisant donc place à la perte d’efficacité ou à la perte du gaz réfrigérant et donc changer le condenseur devient une priorité.

Pourquoi changer le condenseur ?

Si le système de refroidissement de votre véhicule est endommagé, celui-ci ne pourra plus réaliser ses tâches. Un signe typique d'un défaut du condenseur clim est la baisse de la capacité de refroidissement de la climatisation, ainsi qu’une fuite d’huile sous la voiture.

Si la perte du fluide est plus importante, il y a probablement une fuite de réfrigérant. Pour s'en assurer, il suffit souvent d'un contrôle visuel, ou nous pouvons voir que celui-ci a été endommagé par des pierres.

Avec les connaissances nécessaires, vous pouvez changer vous-même le condenseur mais attention, une erreur peut engendrer des coups bien plus élevés que le simple remplacement. Sachez que, Une intervention professionnelle par un garage certifié ne devrait pas coûter plus de 25 € et est absolument nécessaire pour des raisons environnementales. Car, un garage a plus de possibilités pour détecter les fuites en cours. Même les fuites les plus fines sont détectées avec un produit de contraste et d'une lampe UV, de détecteur électroniques de fuites ou de gaz de formation.

Le condenseur est assez simple à changer, cependant, d’autres pièces peuvent être touchées par les dégâts de la route. Car lorsqu'on change le condenseur, nous devons changer le filtre déshydratant, le prix étant de 30 à 50 €, sans compter la main d'œuvre

Cela signifie que les particuliers amateurs de mécanique et les spécialistes expérimentés peuvent économiser environ 400 € et plus en remplaçant de manière indépendante un condenseur de climatisation qui fuit.

Sur Le site de Daparto, vous pouvez retrouvez facilement toutes les pièces dont vous avez besoin pour le changement de condenseur et autres pièces associées. Pour cela, vous n’avez plus qu’à marquer la marque et le modèle de votre véhicule pour être sûrs d’avoir les bonnes pièces à disposition. Si vous n’êtes pas sur des informations précédentes, vous pouvez marquer votre plaque d’immatriculation et vous aurez toutes les informations de votre véhicule.

Si toutefois vous hésitez encore sur la pièce, vous pouvez joindre les conseillers, qui sauront répondre à vos demandes et vous conseiller sur les pièces appropriées à votre véhicule.