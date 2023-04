Le mercredi 19 avril 2023, les forces de l'ordre ont mis la main sur 07 individus dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces derniers ont été épinglés dans l'arrondissement de Hêvié pour commercialisation de chanvre indien et de produits pharmaceutiques. Chez les individus en question, 99 boulettes de chanvre indien, 80 comprimés de substances psychotropes et une importante qualité de produits pharmaceutiques ont été découverts et saisis.

Détention, consommation et commercialisation de produits psychotropes, de chanvre indien et vente illégale de produits pharmaceutiques, ce sont les faits reprochés à sept personnes qui se sont retrouvés dans les mailles des forces de l'ordre dans l'arrondissement Hêvié ce mercredi 19 avril. Une importante quantité de divers produits prohibés a été retrouvée et saisie chez les personnes mises en cause. Il s'agit de 99 boulettes de chanvre indien, 80 comprimés de substances psychotropes et une importante qualité de produits pharmaceutiques. Ce lot d'individus de mauvaise foi est composé de deux femmes et de cinq hommes. Placés en garde à vue dans les locaux du commissariat de l'arrondissement de Hêvié, leur dossier sera transmis à l'Office centrale de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs (OCERTID) pour la suite de la procédure.