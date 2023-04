Une afro-Américaine a battu le record des plus grands cheveux crépus au monde. Il s’agit d’Aevin Dugas, une femme âgée de 47 ans qui réside dans en Louisiane aux États-Unis. Selon le Guinness des records, ses cheveux ont actuellement une hauteur de 25 cm ainsi que 26 cm de largeur. La circonférence mesure quant à elle 165 cm. La principale intéressée a confié au Guinness des records, avoir laissé pousser ses cheveux sans initialement avoir l’intention de vouloir battre un record. Pour elle, il s’agit beaucoup plus de revenir à une coupe naturelle, et cela passe par l’abandon du tissage artificiel.

« Je suis contente de les avoir laissés tranquilles »

Aevin Dugas ne voulait donc plus utiliser les produits chimiques pour ses cheveux, qui sont dangereux. « J'en avais assez d'utiliser des produits chimiques dangereux pour lisser mes cheveux quotidiennement. Ces produits sont liés à des cancers, donc je suis contente de les avoir laissés tranquilles, depuis maintenant plusieurs années » a-t-elle déclaré. Toutefois, elle a fait comprendre qu’il y a parfois des inconvénients à avoir une telle coupe. « Les gens ont des réactions différentes face à mon afro. Certains crient leur admiration, alors que d'autres s’éloignent, et me regardent mal. Mais il y a deux autres inconvénients à porter cette coiffure : Il y a surtout la chaleur ! Et puis cette afro coupe également complètement toute vision périphérique ! » a-t-elle ajouté.

Pour rappel, la coupe afro n’est pas appréciée par tout le monde. En 2019, elle avait été interdite dans un lycée privé de Baie-Mahault en Guadeloupe, suscitant une polémique. « Coupe afro, dreadlocks et teintures peu conventionnelles pour les femmes, waves, curls et locks ou même dégradés interdits également pour les garçons » avait indiqué l’affiche dévoilée sur le réseau social Twitter. La représentante de l’école avait souligné que : « Nous ne sommes pas fermés à ce qu'un élève ait un afro, mais il doit être maintenu, et les locks attachées ».