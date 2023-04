L'Institut international pour le développement du management (IMD) a publié son Smart City Index Report 2023, évaluant 141 villes à travers le monde pour déterminer les meilleures villes intelligentes. Les critères incluent l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la promotion de la télémédecine, l'e-mobilité, l'économie numérique, la transition écologique et la connectivité numérique.

Selon le rapport, les trois villes les plus intelligentes au niveau mondial sont :

Zurich, Suisse Oslo, Norvège Canberra, Australie Copenhague, Danemark Lausanne, Suisse

En Afrique, les cinq meilleures villes intelligentes sont :

Le Caire, Égypte (108ème mondial) Alger, Algérie (123ème mondial) Le Cap, Afrique du Sud (124ème mondial) Rabat, Maroc (126ème mondial) Tunis, Tunisie (137ème mondial)

Le rapport met également en lumière la performance remarquable des villes asiatiques, avec Singapour et Hong Kong en tête du classement régional. Singapour conserve sa 7e place mondiale, tandis que Hong Kong progresse considérablement, passant de la 33e place en 2021 à la 19e place en 2023. Parmi les 20 premières villes du classement, six améliorent continuellement leurs performances depuis 2019. Ces "super-champions" sont Zurich, Oslo, Singapour, Pékin, Séoul et Hong Kong.

Singapour et Hong Kong se sont démarqués grâce à des investissements importants dans la technologie et l'innovation, permettant aux citoyens de bénéficier d'une meilleure qualité de vie, d'infrastructures de pointe et de services publics améliorés.

Le rapport souligne également l'impact de l'intelligence urbaine sur l'attraction des talents et des entreprises. Les services tels que la santé, l'éducation et la qualité de vie sont des facteurs clés pour les citoyens lorsqu'ils choisissent où vivre. De même, la disponibilité du haut débit est essentielle pour les entreprises lorsqu'elles décident de leur emplacement.

L'indice des villes intelligentes 2023, produit par le Smart City Observatory (SCO) de l'IMD World Competitiveness Center (WCC), combine des données concrètes et des réponses aux enquêtes pour déterminer comment la technologie aide les villes à relever les défis et à améliorer la qualité de vie de leurs habitants. L'étude a examiné 141 villes et interrogé 20 000 citoyens sur leurs priorités les plus urgentes, telles que le logement abordable, la congestion routière, la création d'emplois et les espaces verts.