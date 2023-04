Les réseaux sociaux sont devenus un élément incontournable de la vie moderne, en particulier pour les enfants et les adolescents. Bien qu'ils puissent être utiles pour rester connecté avec les amis et la famille, partager des expériences et se divertir, les réseaux sociaux comportent également des dangers, en particulier lorsqu'il s'agit de défis. Les défis sur les réseaux sociaux sont devenus très populaires ces dernières années, incitant les utilisateurs à participer à des activités potentiellement dangereuses et risquées pour leur santé.

Les défis peuvent sembler amusants et inoffensifs, mais ils peuvent avoir des conséquences graves, y compris des blessures, des maladies, des traumatismes psychologiques et même la mort. L'une des plateformes sur laquelle les défis émergent est l'application TikTok. Téléchargée plus d'un milliard de fois sur la bibliothèque d'Applications de Google Play Store seulement, l'application est en vogue auprès de la jeune génération qui se connecte pour s'amuser et rigoler. Les utilisateurs de TikTok sont encouragés à participer à des défis en utilisant le hashtag #TikTokChallenge, qui devient viral en quelques heures.

Malheureusement, certains de ces défis TikTok peuvent être très dangereux. Certains challenges ont déjà fait de nombreuses victimes. Il s'agit par exemple du "Blackout Challenge", du "Benadryl Challenge" ou encore du "Skullbreaker Challenge". Récemment, un autre défi TikTok a eu des conséquences désastreuses pour un jeune adolescent de 16 ans en Caroline du Nord. Mason Dark et ses amis ont participé à un défi dangereux sur TikTok qui consistait à créer des lance-flammes miniatures à l'aide d'aérosols inflammables.

Cependant, lorsqu'ils ont tenté de créer une torche de fortune en utilisant une bombe de peinture en aérosol et un briquet, cela a provoqué une explosion qui a enveloppé les adolescents de flammes. Mason a subi des brûlures couvrant près de 80% de son corps, le laissant méconnaissable et nécessitant une hospitalisation immédiate. Sa mère a décrit son état comme choquant et tragique, et il a été rapporté que l'adolescent a subi de multiples interventions chirurgicales pour se rétablir.

"La façon dont il avait l'air quand ces enfants l'ont vu quand il est arrivé, à quoi il ressemble maintenant, c'est 100 fois différent", a déclaré sa mère, Holli Dark, à WRAL. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que les défis TikTok tournent mal. Au cours des dernières années, il y a eu de nombreux exemples de personnes se blessant gravement en tentant de relever des défis dangereux sur TikTok et d'autres plateformes de médias sociaux. Ce problème est d'autant plus préoccupant que de nombreux jeunes sont attirés par ces défis pour gagner en popularité sur les réseaux sociaux.

Certains challenges peuvent entraîner des dommages cérébraux permanents, des lésions cardiaques, une asphyxie et même la mort. Il est important que les parents, les enseignants et les adultes en général discutent des dangers des défis sur les réseaux sociaux avec les enfants et les adolescents pour éviter des situations désastreuses. Il est essentiel de les sensibiliser aux conséquences potentielles des défis dangereux et de les encourager à ne pas participer à des activités qui pourraient nuire à leur santé ou porter atteinte à leurs vie. Il est également très important que ces plateformes prennent des mesures contre la diffusion de contenus liés aux challenges pour préserver la vie des plus jeunes qui sont l'avenir de l'humanité. Des étoiles s'éteignent malheureusement dans ces challenges.