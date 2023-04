La composition de notre assiette est importante pour prendre soin de notre santé mentale, et les aliments gras et transformés ont déjà été pointés du doigt par les scientifiques pour leur impact sur la santé physique et mentale. Une nouvelle étude publiée le 24 avril 2023 dans la revue scientifique PNAS révèle que les aliments frits, en particulier les frites, peuvent accentuer les symptômes anxieux et dépressifs.

Les chercheurs chinois ont étudié l'alimentation et la santé mentale de 140 728 personnes pendant plus de onze ans et ont constaté que les produits frits étaient "fortement associés à un risque d’anxiété et de dépression". Plus précisément, le risque d’anxiété était 12% plus élevé et celui de dépression 7% plus élevé chez les personnes consommant régulièrement des aliments frits. Les frites ont été spécifiquement pointées du doigt par les scientifiques. Les pommes de terre spécifiquement frites présentaient une augmentation de 2% du risque de dépression par rapport à la viande blanche frite, selon le média américain CNN.

Selon les médias qui rapportent l'information depuis quelques heures, les chercheurs ont expliqué que "l’exposition à long terme à l’acrylamide induit des comportements anxieux et dépressifs via la neuroinflammation induite par le stress oxydatif". L'acrylamide est un composé qui se forme naturellement dans les aliments riches en amidon lors de leur cuisson à haute température précise une fiche explicative, publiée sur le site du ministère de l'Économie. Il est présent dans de nombreux aliments frits, notamment les frites. Les frites que nous consommons tous pour la plupart sont donc un produit gras qui peut nuire à notre santé physique et mentale si elles sont consommées en excès.