La discorde entre le Rwanda et la République démocratique du Congo (RDC) s'intensifie à la suite de remarques du président rwandais Paul Kagame relatives aux frontières héritées de la colonisation. En visite officielle au Bénin, Kagame a évoqué, lors d'une conférence de presse le 15 avril 2023, le rôle des frontières établies pendant la période coloniale dans la crise sécuritaire qui sévit à l'est de la RDC, soutenant que le Congo avait obtenu une portion du territoire rwandais.

Le président rwandais a insisté sur le fait que la rébellion du M23 n'était pas la principale source des problèmes dans la région, mais plutôt les délimitations coloniales, qui ont contribué à fragmenter les populations locales. Kagame soutient que la RDC a tiré profit de l'héritage rwandais en raison de ces frontières. Ses déclarations ont suscité une vive réaction du côté congolais.

Le gouvernement de la RDC a qualifié les propos de Kagame de "provocation renouvelée". Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, a reproché au président rwandais de "falsifier l'histoire" et d'être responsable des enjeux sécuritaires dans l'est du pays depuis plus de deux décennies.

Pour rappel, en janvier dernier, le gouvernement de la RDC a qualifié un tir de l'armée rwandaise sur un avion militaire congolais "d'acte de guerre", aggravant les tensions entre les deux pays. Alors que la RDC accuse le Rwanda de soutenir les rebelles M23, les deux pays échangent des accusations de violations frontalières et de soutien aux groupes armés. Les processus de paix de Luanda et de Nairobi sont également source de désaccord, avec le Congo accusant le Rwanda de ne pas respecter les engagements pris. Les tensions diplomatiques se sont intensifiées avec l'expulsion de l'ambassadeur rwandais par le Congo et le Rwanda mettant ses forces en état d'alerte à la frontière.