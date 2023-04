L'ancienne star du football Craig Bellamy, désormais en faillite, adresse un avertissement solennel à la nouvelle génération de footballeurs. Dans un entretien sincère, Bellamy déclare : « J'ai vécu ces cinq ou six dernières années dans le couloir de la mort. J'attendais juste que quelqu'un me fasse sortir. » Sa situation financière désastreuse est le résultat d'une série d'investissements ratés, de mauvais conseils et de trahisons. Malgré cela, il souligne qu'il n'a jamais gaspillé son argent en alcool, drogues ou jeux d'argent, et que sa principale dépense extravagante était sa collection de montres.

Bellamy implore les jeunes footballeurs d'aujourd'hui de faire preuve de prudence et de ne pas accorder leur confiance aveuglément : « Vérifiez tout, assurez-vous que les personnes qui vous conseillent sont réglementées. Faites auditer vos affaires par des personnes indépendantes, ce qui équivaut à obtenir un deuxième avis. » L'ancien joueur de Newcastle United, West Ham et Manchester City explique également que les footballeurs ne devraient pas être définis uniquement par leur salaire, mais aussi par leurs accomplissements sportifs et leur force de caractère.

Enfin, Bellamy admet qu'il a été naïf et confiant, et exhorte les jeunes joueurs à apprendre de ses erreurs pour éviter de connaître une situation financière similaire. « J'ai toujours pensé que l'argent serait le Diable. Cela me distrait à un point tel que je perdrais ma faim. Cela me distrairait donc je perdrais mon mordant et mon ambition de vouloir arriver au sommet. »