Face à la montée en puissance militaire de la Chine, les États-Unis cherchent à accélérer le développement de leurs propres armes hypersoniques. Ces dernières, capables de voler et de manœuvrer à grande vitesse et basse altitude, tout en échappant à la détection radar, sont considérées comme cruciales pour maintenir l'équilibre des forces sur la scène internationale. L'amiral John Aquilino, chef du Commandement indo-pacifique américain, a récemment exprimé ses préoccupations devant le Congrès américain. Il a souligné que la Chine ne cesse de développer et de démontrer des capacités avancées dans le domaine des armes hypersoniques, et a appelé les États-Unis à accélérer leurs propres efforts. "Dans ce domaine particulier, nous pouvons aller plus vite", a-t-il déclaré.

Les tensions entre les deux puissances ne cessent de s'intensifier, comme en témoignent les incidents impliquant des aéronefs et des navires chinois. De plus, la Chine est engagée dans une expansion rapide et importante de ses forces nucléaires, ainsi que dans le développement de technologies avancées telles que la biotechnologie. Certains experts craignent que ces technologies ne soient utilisées à des fins militaires, notamment pour la mise au point d'armes biologiques et chimiques.

Les responsables américains s'inquiètent également du manque de communication et de coopération entre les deux pays en matière de défense. Par exemple, le ministre chinois de la Défense a refusé de prendre un appel téléphonique du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, après que les États-Unis aient abattu un ballon-espion chinois qui avait pénétré dans leur espace aérien en février.