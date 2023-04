Abdul Samad Rabiu, originaire de l'État du Kano dans le nord du Nigeria, est un industriel de 62 ans qui a bâti sa fortune dans le secteur du ciment et de l'agroalimentaire. Issu d'une famille de négociants, Rabiu a débuté sa carrière au sein de l'entreprise paternelle avant de poursuivre ses études aux États-Unis. À son retour, il a lancé ses propres activités dans les années 1980, fondant BUA Group, un conglomérat industriel dont les deux principales entreprises sont BUA Cement et BUA Foods.

Sous la direction de Rabiu, BUA Group a connu une croissance rapide et impressionnante. BUA Cement, fondé en 2008, est désormais le deuxième groupe cimentier au Nigeria après Dangote Cement, dirigé par Aliko Dangote, le principal rival de Rabiu. Récemment, BUA Cement a annoncé un projet d'extension de sa cimenterie de Kalambaina située dans l'État de Sokoto, dont la capacité de production devrait passer de 2 millions de tonnes à 8 millions de tonnes par an, grâce à un financement de la Société financière internationale (SFI).

Abdul Samad Rabiu a connu une ascension fulgurante dans le classement des fortunes africaines. En 2023, il est devenu le quatrième homme le plus riche d'Afrique, détrônant l'homme d'affaires égyptien Nassef Sawiris, selon le magazine américain Forbes. La fortune de Rabiu est estimée à 7,5 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 2,7 milliards de dollars en l'espace d'une année. Ce succès témoigne de l'ambition et de la détermination de Rabiu, qui s'impose désormais comme l'un des hommes d'affaires les plus importants du continent africain.