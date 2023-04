L’affaire relative au meurtre d’une étudiante gabonaise en Turquie continue de défrayer la chronique. L’enquête a fait de nouvelles révélations sur les circonstances de ce drame. Grâce à l’exploitation des caméras de vidéosurveillance, les enquêteurs ont vu comment la défunte est arrivée vers la rivière où elle a été retrouvée morte plus tard. Elle serait descendue de la voiture d’un nommé Dursun A. L’homme aurait pris la même direction que la jeune fille quelques instants plus tard. Ce dernier a d’ailleurs également été mis aux arrêts.

S’il reconnaît avoir transporté la jeune fille, il clame son innocence. Il a tout de même été placé en détention à cause des soupçons qui pèsent sur lui. Rappelons que l’information relative au meurtre de l’étudiante gabonaise en Turquie suscite une vague de réactions au sein de la communauté africaine. Sur le campus où elle étudiait, des manifestations se multiplient pour réclamer justice. «Nous sommes unis aujourd'hui contre la haine envers les migrants, le racisme et le patriarcat. Nous voulons faire pression pour qu'il y ait une enquête efficace », a confié à l’Agence de presse française une participante à la manifestation.

La dépouille de l’étudiante gabonaise Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga a été retrouvée vers la fin du mois de Mars dans une rivière non loin de l'université de Karabük. En Turquie, elle étudiait le génie mécanique. Vers la fin du mois de Mars dans une rivière non loin de l'université de Karabük. Bien que l'autopsie ait attribué le décès de la jeune femme à «une mort naturelle» par «noyade», des ecchymoses ont été découvertes au niveau de son cou et de ses reins, ce qui a suscité des interrogations quant aux circonstances de sa mort.