Sur la plateforme Reddit, un homme a fait un témoignage bouleversant. Il a expliqué qu’il vient de découvrir que ses deux jumeaux ne sont pas de lui. Il a effectué un test ADN qui a montré que les deux jumeaux qu’il élevait avec sa compagne Kelly n’étaient pas de lui. La situation est totalement ubuesque, car l’homme en question est en couple avec Kelly depuis 18 ans maintenant. Un simple test ADN est venu remettre en cause un projet de vie de près d’une vingtaine d’années. Une telle nouvelle secoue fort et l’homme a préféré rejoindre un hôtel pour tenter de digérer la situation. C’est au niveau de l’hôtel qu’il s’est connecté sur Reddit et a exposé sa situation. Il a d’abord indiqué qu’il se trouvait dans un état second, complètement désorienté et des pensées floues.

Le père de famille a déclaré qu’il ne sait pas comme s’y prendre pour gérer la trahison de sa femme. Tout ce qu’il a construit avec elle s’est effondré comme un château de cartes. L’homme a signifié qu’il a rencontré Kelly après avoir obtenu son diplôme universitaire. Ils vont se marier par la suite et fonder une entreprise ensemble. Dans le mariage, il ya des hauts et des bas. Deux mois après l’union, une grosse dispute éclate au sein du couple et l’époux quitte pour deux semaines le domicile familial. C’est pendant cet intervalle que les choses vont bousculer. Kelly a expliqué que pour noyer sa colère elle s’est adonnée à l’alcool et un soir complètement ivre elle a entretenu des rapports sexuels avec un parfait individu qu’elle n’avait jamais rencontré.

Les deux jumeaux ont été conçus ce fameux soir. "Kelly a pleuré et s’est constamment excusée. La trahison m’a laissé désorienté. J’ai dit à Kelly que j’avais besoin de temps pour digérer tout cela et je suis actuellement à l’hôtel. Je ne sais même plus ce que je fais.e me sens comme un zombie, incapable de ressentir ou d’assimiler quoi que ce soit. Je n’ai pas l’intention d’abandonner mes enfants, je ne suis peut-être pas leur père, mais je suis toujours leur père et je les aime profondément." dira le père de famille complètement sonné. De nombreux internautes ont réagi et ils lui ont préconisé de ne prendre de décision hâtive. On lui a recommandé de prendre du temps pour lui afin de digérer la nouvelle.

Dans les différentes réactions, on conseille à l’homme de s’alimenter et d’aérer un peu son esprit. "Tu dois te concentrer sur toi-même en ce moment. Donne-toi ce dont tu as besoin et tu trouveras la solution quand tu auras le temps. Cela fait déjà 17 ans, une année de plus ne fera pas de mal" dira un internaute et un autre d'enchaîner en ces termes : "Prenez votre décision, la plus importante de votre vie, dans un état d'esprit où vous êtes au moins physiquement bien (manger/dormir, etc.) Je suis désolé que cela vous soit arrivé, mais ce sont toujours vos enfants et la vie n'est pas toujours noire ou blanche".