Une dame fortunée de Chengdu, en Chine, a fait sensation sur les réseaux sociaux lorsqu'elle a été filmée arrivant à son travail de plongeuse dans un restaurant à bord d'une Bentley. La vidéo, diffusée sur Weibo, a rapidement capté l'attention du public et des médias, intrigués par sa situation financière confortable et son choix de travailler malgré cela dans ce domaine si mal rémunéré.

Cette femme âgée, qui préfère occuper un poste de plongeuse et de nettoyeuse plutôt que de rester inactive, a révélé qu'elle se sentait malheureuse lorsqu'elle «ne faisait pas la vaisselle pendant 1 jour». Bien que sa famille ait d'abord exprimé des réticences quant à son emploi, ils ont finalement accepté son choix et lui ont même apporté leur soutien. Sa fille, qui conduit la Bentley, l'emmène et vient la chercher chaque jour pour l'encourager dans son travail. Selon cette dernière elle a tout essayé en vain pour convaincre sa mère de lâcher ce travail..

L'histoire de cette femme riche démontre qu'il est possible de trouver du plaisir et de l'épanouissement dans des activités quotidiennes, même lorsque l'argent n'est pas un facteur déterminant. Son exemple suscite l'admiration et l'inspiration en montrant que le bonheur peut être trouvé dans des occupations simples et que les stéréotypes liés à la richesse peuvent être défiés.