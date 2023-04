Le gouvernement chinois a pris la décision de contrôler les logiciels d’intelligence artificielle (IA) avant qu’ils ne soient mis à la disposition du public. C’est ce mardi 11 avril 2023 que les autorités de l’Administration du cyberespace ont rendu publique cette information. D’après un projet de réglementation ayant été dévoilé aujourd’hui, ces logiciels basés sur l’intelligence artificielle (comme ChatGPT) seront soumis à une « inspection de sécurité » par le gouvernement chinois. À en croire le texte de l’Administration chinoise, les sociétés de ces logiciels doivent demander une inspection de sécurité auprès des autorités compétentes.

« Une inspection de sécurité doit être sollicitée »

« Avant de fournir des services au public utilisant des produits d'intelligence artificielle générative, une inspection de sécurité doit être sollicitée auprès des départements de régulation d'internet » a indiqué le document. Pékin a par ailleurs fait savoir qu’il veut s’assurer que ces logiciels ne posent aucun problème au citoyen chinois. Il veut ainsi être certain du « développement sain et (de) la mise en application standard de la technologie d'intelligence artificielle générative ». Le projet de réglementation exige aussi que les contenus générés par l’IA reflètent « les valeurs socialistes fondamentales et ne doivent pas contenir de contenu relatif à la subversion du pouvoir de l'État ».

Pour rappel, la décision de la Chine intervient dans un contexte où le développement des produits basés sur l’IA suscitent de nombreux questionnements. Bill Gates, cofondateur de Microsoft, avait donné son avis sur ChatGPT, l’intelligence artificielle d’Open AI. « L’intelligence artificielle soulève des questions difficiles sur la main-d’œuvre, le système juridique, la protection de la vie privée, les préjugés. Elles commettent également des erreurs factuelles » avait-il notamment estimé, tout en soulignant : « Comme la plupart des inventions, l’intelligence artificielle peut être utilisée à des fins bonnes ou mauvaises. Les gouvernements doivent travailler avec le secteur privé sur les moyens de limiter les risques ».