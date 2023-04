Un attentat meurtrier a frappé Tel Aviv vendredi soir, faisant un mort et six blessés. Selon les informations de la radio publique Kan, l'assaillant a percuté des piétons avec sa voiture avant de sortir de son véhicule et de tenter de tirer sur plusieurs personnes. L'individu a finalement été neutralisé par un officier de police. La victime décédée était un touriste italien. La police israélienne a confirmé l'attaque à la voiture-bélier et la neutralisation de l'assaillant.

Cet attentat survient dans un contexte de tensions croissantes liées au conflit israélo-palestinien, avec des incidents récents impliquant des Palestiniens et des policiers israéliens à Jérusalem. Par ailleurs, des radicaux palestiniens ont tiré des roquettes depuis la bande de Gaza et le Liban sur le territoire israélien ces derniers jours. En réponse, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a convoqué une réunion d'urgence avec les responsables de la sécurité, à l'issue de laquelle il a affirmé qu'Israël riposterait avec fermeté à ses adversaires.

Dans ce climat de tension, Hashim Safi Al Din, président du comité exécutif du Hezbollah, avait averti Israël la semaine dernière contre des actes hostiles visant la mosquée al-Aqsa à Jérusalem. Il a souligné que les tentatives israéliennes d'atteindre la mosquée et de profaner les lieux saints pourraient embraser la région. Cette mise en garde intervient alors que les attaques à la roquette contre Israël étaient menées par des groupes palestiniens depuis le Liban, mais non par le Hezbollah libanais, dont des unités sont également déployées dans le sud du Liban.