Les États-Unis ont récemment imposé des sanctions à deux entreprises chinoises et à quatre citoyens chinois pour leur rôle dans le trafic de fentanyl illicite destiné aux marchés américains. Ces sanctions ont provoqué une réaction intense de la Chine, qui a déposé une plainte auprès de Washington et a déclaré que les sanctions "sapaient gravement" la coopération bilatérale entre les deux pays sur le contrôle des drogues. "La Chine, dans l'esprit de l'humanitarisme, a essayé d'aider les États-Unis du mieux qu'elle pouvait", a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin lors d'un point de presse.

La Chine est le principal producteur de précurseurs chimiques utilisés pour la fabrication de fentanyl illicite. Les États-Unis ont accusé la Chine de ne pas coopérer suffisamment avec eux dans leur lutte contre le trafic de fentanyl, mais la Chine a nié ces accusations et affirmé qu'elle avait pris des mesures pour empêcher le trafic de fentanyl.

Malgré les tensions entre les États-Unis et la Chine sur la question du trafic de fentanyl, les deux pays ont convenu de coopérer davantage dans la lutte contre le trafic de drogue lors d'une réunion du Dialogue sur la sécurité diplomatique et de la loi, qui s'est tenue à Pékin en 2021. Les États-Unis ont déclaré qu'ils espéraient que cette coopération serait renforcée à l'avenir pour lutter contre l'épidémie de fentanyl aux États-Unis.

Selon les autorités, le fentanyl est responsable de la principale cause de décès chez les Américains âgés de 18 à 49 ans et est le principal moteur de l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis, causant environ 196 décès par jour entre 2019 et 2021.